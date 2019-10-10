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10.10.19 10:31

Київ не треба штовхати до втілення нереалістичних "формул", - євродепутат Кубілюс запропонував створити Керівну групу Європарламенту щодо мирного процесу в Україні

Країни Євросоюзу мають вітати прагнення керівництва України до миру та до реформ, але водночас не варто підштовхувати його до імплементації різного роду нереалістичних "формул".

Київ не треба штовхати до втілення нереалістичних "формул", - євродепутат Кубілюс запропонував створити Керівну групу Європарламенту щодо мирного процесу в Україні

Про це у середу під час пленарного засідання Європарламенту у Брюсселі в ході обговорення політичної ситуації в Україні заявив депутат Європейського Парламенту від Литви Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як ми бачимо, нове керівництво України шукає рішення, які б допомогли принести мир, безпеку і повернути територіальну цілісність, попри той факт, що ключі до миру знаходяться не в Києві, а в Кремлі. Тож ми маємо привітати бажання українського керівництва шукати мир, але ми не можемо штовхати його до імплементації будь-яких нереалістичних "формул", - наголосив європейський політик.

Він зауважив, що Україна, і це всім відомо, стала жертвою російської агресії, тому що зробила вибір на користь європейської інтеграції. Але не всі в Європі усвідомлюють, що Україна є також жертвою нездатності усього Заходу зупинити таку поведінку Росії.

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"Україна заслуговує на нашу набагато більш серйозну підтримку у реформах та у зусиллях з встановлення стабільності. На жаль, складається враження, що Україна також перетворюється на жертву президентської кампанії в Сполучених Штатах. Але мир – це не лише справа України. Саме тому я пропоную заснувати постійну Керівну групу Європарламенту, яка буде опікуватися мирним процесом в Україні, за зразком Керівної групи, яку ми маємо у питаннях щодо Brexit", - резюмував Кубілюс.

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