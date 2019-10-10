ДБР проводить 40 обшуків на Львівській митниці

Про це перша заступниця директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Саме зараз проводимо санкціоновані обшуки на Львівській митниці ДФС. А саме, на пункті пропуску, митних постах та їхніх відділах митного оформлення, а також за місцем проживання її службових осіб. Загалом – 40 обшуків", - зазначила вона.

За словами Варченко, слідчі Центрального апарату ДБР разом зі співробітниками Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили незаконну схему із ввезення на територію України з країн ЄС дорогого брендового одягу за підробними документами. Орієнтовна вартість кожної партії становить не менше 400 тисяч доларів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екскерівництво ДФС "окупувало" державну базу відпочинку під Києвом. Нефьодов має намір повернути майно. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Перевіряємо причетність до цієї схеми службових осіб митниці, які, за попередньою версією слідства, сприяли незаконному переміщенню товару через митний кордон без проходження відповідних митних процедур. Одяг ввозили до України як секондхенд", - розповіла вона.