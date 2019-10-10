Якщо ми хочемо завершити війну - зустріч із Путіним має бути, поки що у форматі "нормандської четвірки", - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.

За словами Зеленського, саме Росія затягує зустріч "нормандської четвірки".

Зустріч з Росією може відбуватися у двох форматах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - Зеленський. ВIДЕО

"Зустрічатися ми з вами можемо в двох форматах: нормандський формат і моя пряма зустріч з президентом Росії. Про цю зустріч ніхто не говорить, тому що всі проти", - зазначив Зеленський.

На запитання, чи можлива пряма зустріч Зеленського з Путіним, він відповів: "Я не знаю, я не можу вам про це зараз сказати. Знаю одне - ця зустріч має бути. Якщо ми хочемо завершити війну - вона має бути. Ми зараз говоримо тільки про нормандський формат. Поки що він такий, я вдячний, що він у нас хоча б є. Зараз всі готові до нормандського формату".

Також він заявив, що поспішає із зустріччю "нормандської четвірки". Тому що статистика з фронту - "два дні/одна (загибла. - Ред.) людина.