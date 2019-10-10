"Ми схожі на корупціонерів?" - Зеленський розповів про головне питання на зустрічі з Трампом

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.

Так, Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп відчуває втому від України, оскільки не знає, на що колишня влада витрачала гроші, які виділялися як допомога.

"Я йому сказав, подивіться на нас, хіба ми схожі на корупціонерів? Я вас дуже прошу, пане президенте, будь ласка, щоб Білий дім у вашій риториці змінив цей імідж", - розповів Зеленський про подробиці розмови в Нью-Йорку.

Президент України додав, що коли в США говорять про "корумповану історію" в Україні, це стосується кожного її громадянина, а це не так.

"Тому ми зустрілися, і я приділив цьому питанню час, щоб довести, і в нас відбулася дуже хороша зустріч", - сказав Зеленський.

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