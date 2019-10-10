Питання поставок зброї і компанії Burisma не були предметом розмови з Трампом, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це Зеленський заявив під час пресмарафону в Києві.

"Зі зброєю і історією з "Бурісмою" це ніяк не пов'язано ... шантажу не було, це не було предметом розмови", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "дзвінок ніяк не міг впливати на наші відносини з Америкою".

Зеленський зазначив, що, перш за все, хотів довести Трампу, що Україна - не країна корупціонерів і нова влада має намір боротися з цією проблемою.

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"Не тільки Трампа, а й багатьох представників США цікавить питання про те, куди йдуть гроші американських платників податків. Це нормально", - сказав президент.