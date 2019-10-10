Я не боюся Майдану, але запевняю - кровопролиття не буде, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час спілкування з журналістами в межах пресмарафону в четвер у Києві.

"Порошенко відчув, що "формула Штайнмаєра" це ключик... Помилка Порошенка лише в одному - він думає, що він може бути лідером іншого Майдану. Він проти розведення (сил) і йому здається, що через це може бути Майдан. Він дещо підштовхує людей і своїми ЗМІ, і своїми діями", - сказав Зеленський.

Говорячи про те, чи готовий він до діалогу з людьми, які виходять на Майдан, і яка буде його реакція, Зеленський зазначив: "Я спілкуюся з людьми, і я готовий спілкуватися... Я нічого цього не боюся, в будь-який момент, у будь-яку секунду, якщо дійсно суспільство не захоче, щоб моя команда продовжувала, щоб я не був президентом, дивіться, кровопролиття не буде, я дуже спокійно до цього ставлюся".

"Але люди мають знати, що вони оберуть - вони точно не оберуть припинення війни і вони будуть вибирати з того меню товарів, які є на ринку, цьому продажному політичному ринку. Вони і зараз можуть подивитися, які є люди...", - резюмував Президент.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.