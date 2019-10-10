Питання про амністію для терористів, які воюють на Донбасі, має обговорюватися в "нормандському форматі", - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.
"Це питання має обговорюватися в "нормандському форматі". Тобто, що це буде за закон, що це за амністія, кого ми амністуємо, а кого не амністуємо, яким чином, хто загалом має розглядатися в форматі питання амністії. Або це цивільні, які працювали вчителями чи медиками, а їх це стосується?" - зазначив президент.
За словами Зеленського, йому здається, що є категорії людей, яких зовсім не стосується це питання.
"Тому всі ці питання почнуть проговорюватися в "нормандському форматі"", - підсумував президент.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Вадим Пристайко заявив, що "формула Штайнмаєра" не передбачає амністію осіб, які брали участь у військових діях проти Збройних сил України.