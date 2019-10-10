Нехай обирають свого президента самі, не хочу втручатися у вибори США, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.

"Я не хочу втручатися жодним чином у вибори незалежної країни під назвою Сполучені Штати Америки. І тому я не буду цього робити. ...Вибирайте свого президента самі. А ми, якщо можна, ви теж не будете, ви і не впливаєте, і не будете надалі, в майбутньому, впливати на вибори в незалежній Україні", - заявив президент.

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що ГПУ почне кримінальне розслідування щодо того, чи навмисне українські правоохоронні органи "злили" під час президентської кампанії 2016 року в США фінансові документи, в яких фігурує глава виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт, переслідуючи таким чином мету вплинути на результати виборів на користь кандидата від демократів Гіларі Клінтон.

Злив даних "чорної бухгалтерії" Партії регіонів ЗМІ США став причиною відставки Манафорта з поста глави кампанії Трампа і приводом для одного з ключових обвинувачень у розслідуванні справи про змову з Кремлем, яка докучала Трампу протягом останніх двох з половиною років.

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