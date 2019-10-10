Меркель нам дуже допомагає і вона дійсно не очікувала такої жорсткої реакції на формулу Штайнмаєра, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у ході спілкування з журналістами в рамках пресмарафону в четвер у Києві.

"Пані Меркель, я їй дуже вдячний, вона дійсно нам дуже допомагає. Вона дійсно не очікувала реакції, скажу так, не хочу називати прізвища, колишніх лідерів нашої держави і чинних з приводу такої жорсткої реакції на формулу Штайнмаєра, оскільки багато разів це питання порушувалося. І з української сторони це підтримувалося, в їхніх розмовах. І не тільки в непублічній, але і в публічній площині", - заявив президент.

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За словами Зеленського, пані Меркель зараз є людиною, яка об'єднує всіх навколо нормандського формату.

"Зараз саме вона погоджує з нашою стороною, ми обговорюємо дату, і буде погоджувати з Францією і Росією. Тобто ми готові на будь-яку дату. Вона над цим ретельно працює. Вона дійсно стурбована, що хтось не хоче розведення, хтось дійсно боїться ...", - додав глава держави.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський на брифінгу озвучив домовленості на переговорах ТКГ щодо Донбасу в Мінську - обмін заручниками, зустріч "нормандської четвірки" і початок розведення сил у Петровському і Золотому.

Нагадаємо, 6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.