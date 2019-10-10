Колишня влада не мала такого бажання закінчити війну, як нинішня, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві.

"Я думаю, що є шанс, що і російська сторона "втомилася" від цього процесу. Я думаю, що всі розуміють, що Україна ніколи не здасть свою територію і ніколи не здасть свою незалежність", - наголосив президент.

За словами Зеленського, українське суспільство розуміє, "які в нас військові, яка у нас громадськість, які у нас волонтери, які без засобів технічної підтримки, від самого початку продемонстрували, що вони захищатимуть Україну як би там не було".

Він вважає, що це важлива річ, яку розуміє Російська Федерація і терористи на тимчасово окупованій території Донбасу.

"Думаю, що ми маємо можливість з РФ у "нормандському форматі". Дійсно, я не хочу образити нікого, хто був на моєму місці раніше. Як би там не було, ми маємо захищати завжди інститут президентства. ...Так як ми хочемо закінчити війну, я думаю, що колишня влада такого бажання, як у нас, такого потужного тиску на це, я думаю, що все-таки не мала", - зазначив Зеленський.

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