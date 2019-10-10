"40 секунд можуть врятувати життя": глава МОЗ закликає приєднатися до флешмобу проти самогубств

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.

"Сьогодні моя команда долучається до всесвітньої акції "40 секунд дії". Мета акції – підтримати людей у скрутному становищі, запобігти самогубству", - написала вона.

Скалецька зазначила, що майже 800 000 людей по всьому світу щороку завершують життя самогубством. Серед молодих людей віком 15 - 29 років – це одна з головних причин смертності".

"Я вас дуже прошу долучитись до акції #WorldSuicidePreventionDay Якщо у вас є близька людина чи колега у скрутному становищі – принаймні 40 секунд поговоріть з нею і підтримайте. Якщо ви маєте аудиторію та підписників – скажіть їм теплі слова, розкажіть про акцію.

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Ви можете запобігти самогубству. Прості кроки, звичайні слова підтримки і тільки 40 секунд можуть врятувати життя", - написала Скалецька.