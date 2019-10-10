Людям у Золотому казали, президент вас здасть, завтра тут буде "Л/ДНР". Навіщо залякувати? - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час пресмарафону сьогодні в Києві.

"Було зібрання, приїхали якісь люди. Я вірю, що це були не ветерани. Поговорили з людьми, показали їм папери "ЛНР", "ДНР". Звідки в них ці папери? Сказали, що їх кидають, і завтра тут буде "ЛНР", "ДНР". Потім приїхали наші люди і запитали, що там було. Було зібрання, прийшло 500 людей. 498 показали на двох людей, які ходять і кажуть, що Зеленський вас здасть, про це вже домовилися, завтра ми відійдемо, вас захоплять, вас розстріляють... Місцеві це розказали", - розповів Зеленський.

Водночас він наголосив, що якщо добровольці хочуть захищати українців зі зброєю в руках, їм потрібно вступати до ЗСУ, які повністю контролюють ситуацію.

"Навіщо ходити і кричати, завтра ви побачите. Навіщо залякувати людей, вони і так бояться!" - резюмував президент.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у середу, 9 жовтня з Харкова до міста Золоте Луганської області виїхали близько 20 авто (за даними поліції - більш ніж 25). У них представники "Національного корпусу", журналісти і волонтери вирушили на мирну акцію проти розведення військ.

На блокпосту в місті Кремінна колону зупинили правоохоронці, які заблокували проїзд. Між поліцейськими і мітингувальниками сталися сутички. Правоохоронець вистрілив у повітря. Коли одна з машин намагалася прорватися через кордон поліції, то наїхала на ногу поліцейському, співробітника Нацполіції госпіталізували.

Згодом на місце прибув лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький. Правоохоронці пояснили йому, що зупинили авто для перевірки. Після цього колону машин пропустили далі.

Під час огляду автомобілів і особистих речей учасників протесту і журналістів поліцейські вилучили 6 одиниць мисливської зброї. Зброю обіцяють перевірити і, якщо вона легальна, повернути власникам.