Я обов'язково поспілкуюся з Кличком перед тим, як вирішуватиму питання про його звільнення, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресмарафону.

За словами Зеленського, він думає про те, щоб звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА.

На питання про те, кого він бачить майбутнім главою КМДА, президент відповів: "Кого я бачу - це моє особисте бачення".

"Я вважаю, що ці функції (повноваження мера і глави КМДА. - Ред.) мають бути розділені. Ми спілкувалися з мером. На скільки я знаю, він проти поділу цих функцій. Я не бачу конфлікту в цьому питанні, просто у мене одна думка, у нього - інша. Ми побачили, як це в інших столицях світу відбувається. У деяких столицях це об'єднано, в деяких розділено. Я гадаю, що потрібно розділити ці функції. Це моя думка, тому я сказав, що не проти закону про столицю", - зазначив Зеленський.

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"Я обов'язково буду спілкуватися з мером Кличком перед тим, як я вирішу його звільнити", - підсумував президент.

Нагадаємо, 3 жовтня Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про столицю, що розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА.