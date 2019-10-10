Якщо ми не зможемо знайти діалог на "нормандському форматі" - діла не буде, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресмарафону в Києві, відповідаючи на запитання, на які умови Україна не піде під час реінтеграції Донбасу.

"Якщо ми в цілому не зможемо знайти діалог, якого в нас дійсно не було, якщо ми не зможемо на "нормандському форматі", і я це відчую, просто як людина, що не буде діалогу, то діла не буде", - відповів Зеленський.

Він додав, що відкрито про це скаже на "нормандському форматі".

"Якщо я відчую, що всі готові щось робити для того, щоб припинити війну, ми будемо це робити і будемо говорити про формат виведення військ тощо, йти за цим сценарієм. Якщо відчую, що ні, що там говориться про те, що ми не зможемо ніяк контролювати ні вибори, ні наш кордон ніяк, якщо я це відчую, я повернуся до вас і ми більше ніколи не будемо йти, принаймні найближчим часом (за всієї цієї влади) за цим планом, а шукатимемо інший варіант", - сказав Зеленський.

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