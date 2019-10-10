Відставка Данилюка не пов'язана із ситуацією навколо "ПриватБанку", - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресмарафону.

Відповідаючи на запитання журналістів, що за словами Данилюка його звільнення відбулося через ситуацію навколо "ПриватБанку" та конфлікт з Андрієм Богданом, Зеленський сказав: "Я не згоден з Данилюком. Думаю, що Данилюк знає мене дуже добре і знає, що я завжди до нього ставився дуже добре. Краще, ніж будь-яка людина з мого оточення. Тому я не згоден з його позицією, що він пішов через "ПриватБанк". Це було некоректно".

За словами Зеленського, Данилюк хотів бути прем'єр-міністром.

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"Я йому сказав чесно: Сань, ти дійсно нормальна, професійна людина, але я вибрав іншу кандидатуру", - заявив Зеленський.

Складні відносини з Богданом також вплинули на те, що Олександр Данилюк пішов з поста секретаря РНБО.

Раніше колишній секретар РНБО Олександр Данилюк сказав, що однією з головних причин його відставки була спроба запобігти "неправильним рішенням у процесі Приватбанку"

Видання "Новое время" з посиланням на джерела повідомило, що Данилюк йде через загострення відносин з Богданом і Коломойським.

30 вересня президент України підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.