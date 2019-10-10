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10.10.19 13:22

Козак, Медведчук - одна історія, - Зеленський про власника 112 каналу

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що кум Путіна, український нардеп Віктор Медведчук є власником 112 каналу, якому 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала цифрові ліцензії.

Козак, Медведчук - одна історія, - Зеленський про власника 112 каналу

Про це Зеленський заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку у Зеленського виник такий діалог із журналістом 112 каналу.

- У Вас же власник Медведчук?
- Ні, Тарас Козак.
- Козак, Медведчук - одна історія.

Потім Зеленський зазначив, що з колишньою владою у Медведчука був шантаж: "Закрити вас чи не закрити. Ось чим вони займалися, а ви це чудово знаєте".

Водночас президент наголосив, що зараз питання про анулювання ліцензії телеканалу ухвалювалося Нацкомісією, яка була призначена ще попередньою владою. Однак, за його словами, новий склад Нацради чесно розгляне це питання, а президент не буде на них впливати.

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