Зеленський проводив нараду з силовиками на тему "посадок", які "мають сподобатися" людям, - Кошкіна

Про це на своїй сторінці в Facebook написала головна редакторка Lb.ua Соня Кошкіна, передає Цензор.НЕТ.

"Коли багато і довго говориш, є шанс проговоритися. Спершу - пряма мова, потім розповім суть. Отже. Цитата: "Коли я прийшов, на другий день думав, ми будемо саджати всіх корупціонерів. При цьому, коли перші наручники наділи, всі сказали "ай , яй, яй", президент не має права впливати на правоохоронні органи. Я: "ок", але я можу збирати наради і говорити з правоохоронцями які їхні дії? Ага, так можна. А якщо ходить бандит по вулиці, мені дзвонять і кажуть : "Ця людина вбиває, бреше, був депутатом" ... Я можу їх запитати: де посадки таких людей? Ну, ви можете, але дуже акуратно. Тобто, я повинен ще слова підбирати! Не дай Боже, це буде вплив ... Вийдіть на вулицю і у ста людей запитайте: "Пашинський - бандит?" - Я вам сто зі ста даю, люди скажуть "так". Тепер розповідаю. Недавно я дізналася, що в Офісі Президента дійсно проводилася велика нарада з силовиками, на предмет того "а де посадки?". Причому не просто посадки, але "щоб швидко і сподобалося людям", - повідомила журналістка.

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"Не/законність - не важлива (не жартую). Саме в такій тональності було обговорено. Ключове "швидко" і "сподобалося людям". У рамках розмови визначили чотири пріоритетні справи. Перша - Порошенко (тут все зрозуміло). Друга - Пашинський. Третя - Жеваго (його вчора в розшук оголосили). Четверту я поки не знаю. Займаюся. Чесно кажучи, я не повірила спершу. Подумала, що джерело не так передає сенс - недоговорює, спотворює тощо, тому що не може в ОП обговорюватися порядок (!!) і пріоритетність (!!) справ, щоб "швидко" і "сподобалося людям". Саме, що "вийдіть на вулицю і запитайте "(тут дивлячись в якому місті виходити. Головне, до Львова або Самбора не завіятись випадково)", - зазначила головна редакторка "ЛБ".

"Але виявилося, що не тільки в ОП, але ще і з вузьким колом депутатів, які ... голосували за це руками (проти висловилися вісім осіб). Тут я остаточно пріфігіла і стала посилено перевіряти. Все підтвердилося. Чому не написала відразу? Джерел було два. Надійних, перевірених, але два. А у мене стара звичка: спиратися на три. Завжди. Особливо якщо мова про настільки серйозні речі. Ну а раз сам Володимир Олександрович все підтвердив, то хто я, щоб мовчати?" - резюмувала Кошкіна.



