Від початку 2019 року кількість громадян, які проживають на території України, скоротилася на 1,5 млн, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет у Telegram.

"Ділюся з вами графіком. Цікавим і дещо сумним", - написав він.



Графік: Дубілет/Telegram

Дубілет зазначив, що одним із пріоритетів уряду є зміна негативного соціально-демографічного тренду в нашій країні: "Зараз з України їде більше, ніж приїжджає, а помирає більше, ніж народжується".

"Постало питання даних. Виявилося, що їх у потрібному вигляді немає. Працюємо зараз разом з прикордонною службою над статистикою щодо перетину кордону та з Мін'юстом - щодо народжуваності/смерті.

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Ділюся невеликою порцією інформації, яку ми змогли дістати з баз даних, щодо перетину кордону. Тут ми порахували кількість українців, які виїхали за межі України і не повернулися понад 21 день (накопичувально), а також кількість українців, які повернулися після 21-денної відсутності (щодня).

Що бачимо:

Від початку року кількість українців, які проживають на нашій території, скоротилася на 1,5 млн осіб. Бачимо масові повернення українців додому наприкінці квітня - на початку травня на європейські та українські свята. Після цих свят негативний тренд зменшився, але все одно присутній. Повертатися додому стало теж більше людей (помаранчева лінія).

Я хочу побудувати подібний графік і за минулий рік, щоб зрозуміти, чи є ці зміни чимось глобальним, або просто сезонний чинник.

Уточню, це дані попередні. На них і на інших масивах я розраховую побудувати публічні дашборди, щоб суспільство могло, зокрема, за ними оцінювати роботу влади в довгостроковій перспективі", - написав він.



