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10.10.19 14:31

Від початку 2019 року кількість громадян, які проживають на території України, скоротилася на 1,5 млн, - Дубілет

Від початку року кількість громадян, які проживають на території України, скоротилася на 1,5 млн осіб.

Від початку 2019 року кількість громадян, які проживають на території України, скоротилася на 1,5 млн, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет у Telegram.

"Ділюся з вами графіком. Цікавим і дещо сумним", - написав він.

Від початку 2019 року кількість громадян, які проживають на території України, скоротилася на 1,5 млн, - Дубілет 01
Графік: Дубілет/Telegram

Дубілет зазначив, що одним із пріоритетів уряду є зміна негативного соціально-демографічного тренду в нашій країні: "Зараз з України їде більше, ніж приїжджає, а помирає більше, ніж народжується".

"Постало питання даних. Виявилося, що їх у потрібному вигляді немає. Працюємо зараз разом з прикордонною службою над статистикою щодо перетину кордону та з Мін'юстом - щодо народжуваності/смерті.

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Ділюся невеликою порцією інформації, яку ми змогли дістати з баз даних, щодо перетину кордону. Тут ми порахували кількість українців, які виїхали за межі України і не повернулися понад 21 день (накопичувально), а також кількість українців, які повернулися після 21-денної відсутності (щодня).

Що бачимо:

  1. Від початку року кількість українців, які проживають на нашій території, скоротилася на 1,5 млн осіб.
  2. Бачимо масові повернення українців додому наприкінці квітня - на початку травня на європейські та українські свята.
  3. Після цих свят негативний тренд зменшився, але все одно присутній. Повертатися додому стало теж більше людей (помаранчева лінія).

Я хочу побудувати подібний графік і за минулий рік, щоб зрозуміти, чи є ці зміни чимось глобальним, або просто сезонний чинник.

Уточню, це дані попередні. На них і на інших масивах я розраховую побудувати публічні дашборди, щоб суспільство могло, зокрема, за ними оцінювати роботу влади в довгостроковій перспективі", - написав він.

Від початку 2019 року кількість громадян, які проживають на території України, скоротилася на 1,5 млн, - Дубілет 02
Від початку 2019 року кількість громадян, які проживають на території України, скоротилася на 1,5 млн, - Дубілет 03

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