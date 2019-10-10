"Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу"

Про це він заявив під час пресмарафону сьогодні в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Жорстко (побудував вертикаль відносин з СН, - Ред.), тому що у нас демократія. Люди їх обирали, вони перемогли завдяки мені. Завдяки підтримці суспільством мого прізвища і завдяки тому, що багато хто з них щось значить і професіонали у своїх регіонах, містах ", - сказав він.

Проте він підкреслив, що не хоче "ламати цю партію".

"Але якщо вони самі почнуть їсти одне одного, я через рік їх розпущу", - підкреслив президент.

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