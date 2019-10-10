Шевцовим зацікавилися в ДБР, - ICTV

Про це йдеться в сюжеті програми "Надзвичайні новини" на телеканалі ICTV, передають "Українські Новини".

"Чиновник з Нацполіції свого часу подавав документи на конкурс у ДБР, але не отримав призначення після серії журналістських розслідувань про його статок і розкішне життя. Після його провалу в ДБР поліція відкрила кримінальні провадження, але не для того, щоб перевірити, звідки у копа такі гроші, а проти авторів публікацій. У них і навіть їхніх родичів почалися обшуки. Журналісти написали заяву в ДБР про використання слідчих органів для особистої помсти", - йдеться в телевізійному сюжеті.

Також журналісти процитували голову Державного бюро розслідувань Романа Трубу, який пообіцяв поцікавитися справою Шевцова.

"Я сьогодні поцікавлюся, у кого таке кримінальне провадження, і буду спілкуватися з прокурором, щоб визначив це провадження за слідчими ДБР", - заявив Роман Труба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": НАБУ перевіряє заяву нардепа Мережка про протиправну діяльність радника глави ДБР Моргуна. ДОКУМЕНТ

Водночас адвокат Масі Найєм нагадав, що він вже подав заяву в ДБР про вчинення кримінального злочину з боку Шевцова, і за цією заявою відомство почало досудове розслідування №62019000000001420 від 16.09.2019.

"Крім того, близько місяця тому в ДБР було подано ще 9 заяв про скоєння кримінального злочину, включаючи заяву про вчинення кримінального злочину, передбаченого ст. 364 КК України щодо зловживання владою або службовим становищем Шевцовим Є. На жаль, відомості до ЄРГР відповідно до вищевказаної заяви уповноваженими особами ДБР внесено не було. Зараз ми звернулися зі скаргою в суд на бездіяльність ДБР. Сподіваюся, що пан Арсен Аваков знає про дії Євгена Шевцова", - резюмував захисник.

Як повідомлялося, влітку минулого року заступник начальника Головного управління Національної поліції Євген Шевцов виграв конкурс на посаду керівника управління організації досудових розслідувань ДБР. Як з'ясували журналісти, в роботі комісії були виявлені порушення, а прізвища деяких кандидатів були заздалегідь узгоджені. Також Шевцова підозрюють у незаконному переслідуванні журналістів. Зокрема, за його вказівкою пройшли обшуки в будинку відомого вченого - професора Валерія Іванова через журналістську діяльність його сина Дениса, який проводив розслідування зловживань з боку правоохоронців. Також за позовом Євгена Шевцова Печерський суд у серпні цього року заблокував 18 інтернет-сайтів. Суддя Сергій Вовк мотивував своє рішення тим, що ці сайти фігурують у кримінальному провадженні як "речові докази".