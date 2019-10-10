Зеленський: Я підтримую пільги для ветеранів війни на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це він повідомив під час пресмарафону.

"Пільги я підтримую. Які є можливості, і що ми робимо? Ми зустрічалися з ветеранами, з добровольцями, які переїхали до Києва, – вони не мають можливості винаймати житло, в них немає можливості взяти кредит через великі відсотки. Ми обговорюємо з міністром ці пільги. Це будуть і кредитні пільги, і щодо черг на житло", – сказав Президент.

За його словами, одним із варіантів вирішення проблеми житла для ветеранів може стати будівництво для них житлових комплексів взамін на сприяння будівельним компаніям у виділенні землі під їхні проєкти.

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"У цих житлових комплексах мають бути дитячі садочки, школи тощо", – наголосив Президент.

Глава держави також виступив за активний діалог з ветеранами.