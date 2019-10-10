АМКУ оштрафував на 6,5 млрд дистриб'ютора-монополіста "Тедіс Україна" та низку тютюнових компаній

Про це повідомляє пресслужба АМКУ, інформує Цензор.НЕТ.

Штраф накладено на такі компанії:

"Тедіс Україна" - 3,4 млрд грн;

Філіп Морріс Сейлз Енд Дистрибьюшн - 366 млн грн;

"Філіп Морріс Україна" - 814 млн грн;

"Джей ті Інтернешнл Україна" - 434 млн грн;

"Джей ті Інтернешнл Компані Україна" - 488 млн грн;

"Імперіал Тобакко Продакшн Україна" - 167 млн ​​грн;

"Імперіал Тобако Юкрейн" - 292 млн грн;

"Брітіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна" - 80 млн грн;

А/Т тютюнова компанія.А.Т. - Прилуки - 448 млн грн.

"Поведінка цих компаній була погодженою, а результатом співпраці з єдиним і спільним для всіх виробників дистриб’ютором на ринку первинного продажу сигарет стало створення і підтримання штучних бар’єрів, що перешкоджали виходу на ринок інших суб’єктів господарювання. На практиці порушники встановили такі умови для укладання договорів з іншими, окрім "Тедіс", потенційними дистриб’юторами, які просто унеможливили їх появу на цьому ринку", - йдеться в повідомленні пресслужби.

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В АМКУ зазначили, що в 2012-2015 рр. саме "Тедіс Україна" не тільки не відповідало згаданим критеріям, але і не виконувало в повному обсязі своїх основних дистриб'юторських функцій (продаж до 58% обсягу сигарет шляхом самовивозу або в роздріб, тобто без будь-якої доставки покупцям). Однак виробники ніяк на це не реагували.

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва заборонив Антимонопольному комітету України накладати штраф на тютюнового монополіста "Тедіс Україна".