"Ми не хочемо спілкуватися з російськими пропагандистами": заступник голови ОП Тимошенко повідомив, що Скабєєвій відмовили в акредитації на пресмарафон Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LB.ua розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Сказали, що вона не зможе в'їхати сюди", - сказав Тимошенко.

"Ми не хочемо спілкуватися з російськими пропагандистами. Якщо є журналісти, які конструктивно спілкуються, ми їх, звичайно, акредитуємо. З пропагандистами немає сенсу спілкуватися. Хоча вони ловлять президента, він їм щось відповідає, як було в ООН", - додав він.

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Нагадаємо, що 25 вересня під час поїздки в ООН Зеленський дав коментар одному з російських телеканалів.

У квітні російські журналісти обманом потрапили на територію турецького готелю, де на вихідних відпочивав тоді ще тільки обраний президентом Володимир Зеленський.