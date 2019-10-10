Публікація стенограм моїх розмов із Путіним може зашкодити процесу обміну полоненими, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів під час пресмарафону в Києві в четвер.

Журналісти запитали, чи готовий президент опублікувати стенограми своїх розмов, щоб народ почув про що говорить глава держави і як сильно він відстоює інтереси країни.

"Я не готовий опублікувати свої розмови. Я навіть не опублікував свою розмову з паном Трампом. Я Верховний Головнокомандувач, а не телеведучий якогось каналу. Я не займаюся піаром, у мене немає жодних роздумів з приводу порушення "червоних ліній", але тактика є тактика, стратегія є стратегія. Я не маю демонструвати всім свої розмови з тим чи іншим лідером будь-якої держави. Це щось нове", - заявив Зеленський.

Крім того, президент згадав тему публікації стенограм розмови з Путіним.

"До чого призведе публікація моїх розмову з Путіним. Чи призведе вона до якогось продовження наших зустрічей - ні. Думаю, що все скінчено. ...Я не буду нічого публікувати, тому що це все зашкодить процесу повернення людей і припинення війни, ось і все", - підкреслив президент.

"Якщо якісь люди, через які-небудь ЗМІ проситимуть мене щось опублікувати, я почну публікувати розмови цих людей з іншими лідерами. Але я цього не роблю. Тому що я вважаю, що це неправильно. Навіть якщо в цих розмовах була та чи інша риторика. Навіть якщо вона була про якихось людей, про якісь прізвища, я вважаю, що це неможливо. Це неправильно. Тому що все це вплине я розумію на що. Це будуть проблеми із західними партнерами і це будуть проблеми всередині нашого суспільства. У нас тепер непроста ситуація. Давайте боротися за результати", - підсумував Зеленський.

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