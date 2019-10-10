Зеленський ліквідує систему спрощеного оподаткування як таку - Южаніна

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Чесно кажучи, до останнього була переконана, що у знищенні ФОПів зацікавлені лише декілька народних депутатів, які замість мізків озброїлися гаслом "податки повинні сплачувати всі". Але із сьогоднішнього прес-марафону виходить, що і президент не зрозумів, що означатиме зобов’язати кожного підприємця (крім платників єдиного податку першої групи) застосовувати касові апарати, а ще й до того вести складський облік", - зазначила нардепка.

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"Він навіть не поцікавився, проти чого виступають підприємці, які вже неодноразово виявляли свою позицію біля Офісу президента. А заїжджена фраза "коли компанії не захотіли платити нормально податки, вийти з тіні, вони придумали, що будуть оформлювати все на ФОПи" свідчить тільки про одне: президент навіть не намагався дослухатися до експертів, які розібралися в усіх підводних каменях законопроектів про РРО і кешбеки і прагнули донести свою думку до влади. Наголошую: підписанням цих законів пан Зеленський ліквідує спрощену систему оподаткування як таку!" - резюмувала Южаніна.