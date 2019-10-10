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10.10.19 15:03

Зеленський ліквідує систему спрощеного оподаткування як таку - Южаніна

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна зазначила, що Зеленський навіть не поцікавився, проти чого виступають підприємці, які вже неодноразово проявляли свою позицію біля Офісу президента.

Зеленський ліквідує систему спрощеного оподаткування як таку - Южаніна

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Чесно кажучи, до останнього була переконана, що у знищенні ФОПів зацікавлені лише декілька народних депутатів, які замість мізків озброїлися гаслом "податки повинні сплачувати всі". Але із сьогоднішнього прес-марафону виходить, що і президент не зрозумів, що означатиме зобов’язати кожного підприємця (крім платників єдиного податку першої групи) застосовувати касові апарати, а ще й до того вести складський облік", - зазначила нардепка.

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"Він навіть не поцікавився, проти чого виступають підприємці, які вже неодноразово виявляли свою позицію біля Офісу президента. А заїжджена фраза "коли компанії не захотіли платити нормально податки, вийти з тіні, вони придумали, що будуть оформлювати все на ФОПи" свідчить тільки про одне: президент навіть не намагався дослухатися до експертів, які розібралися в усіх підводних каменях законопроектів про РРО і кешбеки і прагнули донести свою думку до влади. Наголошую: підписанням цих законів пан Зеленський ліквідує спрощену систему оподаткування як таку!" - резюмувала Южаніна.

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