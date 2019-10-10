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10.10.19 15:10

Автор формату пресмарафону - Зеленський. За оренду місця не платимо, а частування для журналістів оплатить ДУС, - заступник голови ОП Тимошенко

Пресконференцію президента Володимира Зеленського на приватному ринку їжі оплатило Державне управління справами.

Автор формату пресмарафону - Зеленський. За оренду місця не платимо, а частування для журналістів оплатить ДУС, - заступник голови ОП Тимошенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LB.ua сказав заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Хто оплачує? Державне управління справами", - сказав він.

Питання спочатку ставилося Президенту Володимиру Зеленському під час перерви у його пресмарафоні. Президент сказав, що не знає. Після цього на запитання відповів Тимошенко.

Водночас назвати вартість заходу він відмовився і порадив дізнаватися "вартість круасанів" офіційним запитом у ДУС.

"Ми платили за їжу, якою пригощають журналістів. За оренду ми не платимо", - сказав Тимошенко.

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Він також сказав, що пресконференція у неофіційній обстановці була ідеєю Зеленського.

"Автор формату - саме Президент. Він сказав, що якщо буде велика зала, ми проведемо пресконференцію дві-три години, все одно не зможуть усі поставити запитання. [А так] Президент намагається відповісти всім, журналісти можуть ставити уточнювальні запитання", - сказав Тимошенко.

За його словами, Kyiv Food Market вибрали тому, що він досить великий, щоб розмістити велику кількість журналістів.

"Ми не хотіли це робити в офіційному приміщенні", - сказав він.

Нагадаємо, що гастрономічний ринок Kyiv Food Market розташований у центрі Києва на території колишнього заводу "Арсенал".

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