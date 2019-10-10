Зеленський розповів про тиск на "слуг народу" в Раді: "Завтра вашу тещу посадять". ВIДЕО

Про це під час пресмарафону повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Є досвідчені парламентарії в інших партіях, які щодня займаються тільки одним - впливом емоційним, грошовим", - зазначив він, не ставши уточнювати імена таких нардепів.

За словами Зеленського, вони хочуть розколоти партію "Слуга народу".

"Наприклад, коли не проголосували за один із законів, але потім проголосували все-таки, тому що ми зустрілися, я почав говорити з депутатами, пояснювати ... Вранці приїхали ці люди, ходили по Верховній Раді, надсилали есемески: "Завтра вашу тещу посадять, якщо ви зараз проголосуєте". Тобто вони використовують недосвідченість деяких депутатів СН", - розповів президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо вони почнуть їсти одне одного, я їх через рік розпущу", - Зеленський про "слуг народу"