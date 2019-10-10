Ткаченко розглядається як кандидат на пост глави КМДА, - Зеленський

Про це під час пресмарафону повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, крім Ткаченка є ще два кандидати.

"Розглядається ця кандидатура. Крім нього, я нікого ще не бачу. Є ще дві людини, але з однією я ще не зустрічався, а з другою я, чесно кажучи, не готовий, тому що в минулому є в неї, скажімо так, не дуже добропорядні дії. Тому я цього кандидата не розглядаю", - розповів Зеленський.

Крім того, Зеленський заявив, що вивчить закон про столицю і підпише його.

"Цей законопроєкт допрацьовується в комітетах, тому останню редакцію цього закону я не бачив. Хотів би її побачити до голосування, але якщо вони проголосують і якщо все буде нормально - я підпишу цей закон. Якщо ні - відправлю його на доопрацювання", - зазначив президент .

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради України з проханням розпустити Київську міську раду і призначити в столиці дострокові вибори.

16 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про позачергові вибори мера Києва.

Народний депутат з фракції "Слуга народу", колишній гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко подав електронну декларацію кандидата на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

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