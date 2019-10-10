Україна здійснить тестову купівлю комплексів Javelin до кінця року, - глава Міноборони Загороднюк

"Ми працюємо над питаннями модернізації озброєння, військової техніки. Як ви знаєте, ми купуємо Javelin цього року - це буде перша тестова купівля. Ми продовжуємо напрацьовувати подібні угоди з нашими партнерами і сподіваємося, що наступного року ми зможемо показати ще деякі результати з цього питання", - сказав Загороднюк на брифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також повідомив, що програма державних закупівель озброєнь буде не такою "засекреченою", як у попередні роки.

"Ми максимально відкриті в питаннях озброєння, щоб народ України і наші партнери могли бачити, яким чином ми розпоряджаємося бюджетними коштами", - додав міністр.

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