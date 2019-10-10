"Питання води не обговорюється", - Зеленський про водопостачання окупованого Криму

Про це під час прес-марафону заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи розглядає він варіанти відновлення водопостачання окупованого Криму, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін не просив його про відновлення водопостачання Криму.

"Щоб переговори були, хтось має їх починати. Цю тему та сторона не піднімала. Ми в цьому питанні захищаємо інтереси України", - заявив Зеленський.

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"Питання води не обговорюється", - констатував президент, запевнивши, що вода не піде в окупований Крим Північно-кримським каналом.

"Ми робимо на Херсонщині нормальний КПВВ. Є ідеї про інвестування грошей у Херсонщину, щоб показувати Криму: "Дивіться, як ми вкладаємо гроші". Розвивати інфраструктуру на Херсонщині, особливо біля тимчасової межі", - додав він.