Названо лауреатів Нобелівської премії з літератури за 2018 і 2019 роки: Ольга Токарчук і Петер Гандке

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Читомо", такі рішення Нобелівського комітету оголосили під час офіційної церемонії, що відбувається в стінах Шведської академії.

Ольга Токарчук — польська письменниця, есеїстка, авторка сценаріїв, поетка, психологиня. Виросла у м. Сулехув, в родині вихідців з України. Закінчила факультет психології у Варшавському університеті. Під час навчання опікувалася психічно хворими особами як волонтер. Після університету працювала психотерапевтом. Коли її перші твори набули популярності, звільнилася з роботи і присвятила себе літературній праці.

Нагороджена численними преміями, зокрема премією Польського товариства книговидавців, премією фундації ім. Костельських, "Паспортом" журналу "Політика", а також кількома номінаціями до літературної премії "Ніке". Чотирикратна лауреатка "Читачів Ніке", 2008 року вперше нагороджена цією премією рішенням журі.

Крім цього, її роман "Бігуни" ("Flights") став переможцем цьогорічної Міжнародної Букерівської премії (The Man Booker International Prize).

Українською вийшли її "Мандрівка людей книги" (перекл. Ніна Бічуя, Літопис, 2004), "Правік та інші часи" (перекл. Віктор Дмитрук, Кальварія, 2004), "Гра на багатьох барабанчиках" (перекл. Віктор Дмитрук, Літопис, 2004), "Останні історії" (перекл. Ярина Сенчишин, Літопис, 2007), "Веди свій плуг понад кістками мертвих" (перекл. Божена Антоняк, Урбіно, 2011) та "Бігуни" (перекл. Остап Сливинський, Фоліо, 2011).

Петер Гандке — австрійський письменник і перекладач. Один із найвідоміших у світі сучасних австрійських літераторів. Став відомим наприкінці 1960-х — на початку 1970-х переважно завдяки творам "Наруга над публікою" і "Страх воротаря перед пенальті". У ставленні до Югославських війн Гандке займав просербську позицію.

У ставленні до югославських воєн Гандке займав просербську позицію. Розголос і неоднозначну реакцію викликали його критика позиції західних політиків в цьому питанні, виступи проти бомбардування Югославії силами НАТО в 1999 році, а також промова на похоронах Слободана Мілошевіча.

Українською мовою вийшла збірка його повістей "Жінка-шульга", "Короткий лист перед довгим прощанням", "Без бажання немає щастя" (перекл. Олекса Логвиненко, Юніверс, 1999) та "Наруга над публікою" (перекл. студенти ЛНУ, 2007).

Як повідомив комітет, Ольга Токарчук нагороджена за "наративну уяву, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перехід меж як форму життя".

Петер Гандке отримав премію "за впливовий твір, який з мовною винахідливістю дослідив периферію та специфіку людського досвіду".

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Премії будуть вручені лауреатам 10 грудня у Стокгольмі. Нобелівська премія з літератури присуджується з 1901 року. Її лауреатами відтоді стали загалом 114 осіб.

Цього року були оголошені імена лауреатів за поточний і попередній роки через те, що 2018 року премію в галузі літератури не присуджували.

Це сталося через скандал, який виник навколо фотографа Жана-Клода Арно (чоловіка членкині Шведської академії Катаріни Фростенсон), якого в листопаді 2017-го 18 жінок звинуватили в сексуальних домаганнях. За їхніми словами, ці випадки відбувалися у приміщеннях Академії.

Пізніше Катаріну Фростенсон виключили з організації. Три дійсні члени Шведської королівської академії подали у відставку.

У березні цього року стало відомо, що літературного Нобеля відновлюють. Рада директорів Нобелівського фонду заявила, що кроки, які Шведська Академія вже зробила і ще зробить, сприятимуть відновленню довіри до Академії як установи, що присуджує нагороду.

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Повідомлялося, що протягом 2018 року Фонд Нобеля перебував у тісному діалозі зі Шведською академією. Відтак Положення Академії були змінені, що дало змогу членам Асоціації піти у відставку. Статут оновили та обрали декількох нових членів.

Також Шведська академія затвердила нову систему для свого Нобелівського комітету на найближчі кілька років. Тепер у процесі визначення лауреатів братимуть участь 5 зовнішніх членів. Крім цього Академія змінила склад Нобелівського комітету таким чином, щоб до нього більше не входили члени, які були пов’язані з подіями 2018-го.