Морпіх 36 бригади Юрій Вовк загинув під час ворожого обстрілу в зоні ООС (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"10 жовтня, під час ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил. Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого. Обставини з'ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше стало відоме ім'я загиблого бійця.

"У районі проведення операції Об'єднаних сил захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України загинув наш побратим старший матрос Юрій Володимирович Вовк. Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він назавжди залишиться в нашій пам'яті. Весь особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумує і висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника України", - написали в пресслужбі 36 бригади.