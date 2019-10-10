Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
10.10.19 16:54

Нині на Донбасі майже "Придністров'я", тільки у нас ще й стріляють, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі вже відбувся "Придністровський варіант", тільки там ще й стріляють.

Нині на Донбасі майже "Придністров'я", тільки у нас ще й стріляють, - Зеленський

Про це він розповів під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський підкреслив, що дуже не хотів би, щоб конфлікт на Донбасі був "замороженим", не хоче, щоб в Україні "була Абхазія або Придністров'я".

"Я не можу вам гарантувати на 100%, що цього не станеться. Тому що зараз – чесно - нині так і є. Нині у нас на Донбасі Придністров'я. Відносин немає, гуманітарна місія якась є. Єдине, що відрізняє нас від Придністров'я чи Абхазії - це те, що лунають постріли", - сказав Зеленський.

"Якщо немає відносин, і ми не визнаємо, що ця територія окрема - це і є Придністров'я", - додав президент.

Також читайте: "Питання Криму обов'язково порушу на зустрічі в "нормандському форматі"", - Зеленський

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100