Українські політики - моє найбільше розчарування. Їх не можна виправити, - Зеленський

Про це він заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільше розчарування, яке є з першого дня, і я в ньому живу - це люди з політичним середовищем. Люди, які були в політиці, обіймали різні посади, були нібито чесні. Сам формат їхньої поведінки - кажу одне, роблю інше, виходять і домовляються з кимось іще... Краще набирати людей не з політики, які робитимуть помилки, але ви не будете в них розчаровані. Тому що помилку виправити можна, а таких людей, яких я бачу, виправити не можна. Це інше середовище, інша ментальність", - сказав Зеленський.

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