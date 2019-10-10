Головна військова прокуратура проведе вилучення документів щодо Іловайської трагедії з Офісу Президента, - ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Зазначається, що Головна військова прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки.

В указаному кримінальному провадженні досліджуються обставини Іловайської трагедії, а також причини та наслідки, за яких відбулися ці події.

"У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні буде забезпечено всебічне та неупереджене дослідження всіх обставин прийняття рішень щодо планування та проведення у серпні 2014 року бойової операції в районі міста Іловайськ", - відзначили в прокуратурі.

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Нагадаємо, Українська армія втратила в боях за Іловайськ в серпні 2014 року 220 військових, 40 пропали без вісті, 13 військовослужбовців досі в полоні.