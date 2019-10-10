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10.10.19 17:29

"Кого я призначив з родичів?", - Зеленський відкинув всі претензії в кумівств під час призначення чиновників

Президент України Володимир Зеленський почав суперечку з журналісткою, яка запитала у глави держави, чи буде він і надалі призначати на керівні посади своїх знайомих, родичів і пов'язаних з "Вечірнім кварталом" людей.

"Кого я призначив з родичів?", - Зеленський відкинув всі претензії в кумівств під час призначення чиновників

Як передає Цензор.НЕТ, суперечка виникла під час пресмарафону.

"Кого я призначив із родичів? Це серйозне питання!", - відповів Зеленський.

Коли журналістка намагалася уточнити, що йдеться про чоловіка головного бухгалтера "Вечірнього кварталу", Зеленський перебив її.

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"Ні. Це дуже серйозне питання! Кого я призначив з родичів? Ви прожили 30 років в країні кумівства і зараз мені таке говорите, після чого я повинен встати і піти. Так, кого з родичів я призначив?", - заявив президент, замість того, щоб дозволити журналістці договорити.

Вдруге президент також перебив журналістку і зазначив: "прізвище мого родича назвіть!". На заперечення, що це не його родич, а однокласниці, Зеленський додав "спасибі вам за бліц".

До цього президента запитали про чоловіка його однокласниці Олександри Завітневич, який очолює оборонний комітет Верховної Ради. Журналіст зазначив, що Завітневич пропускає засідання парламенту і комітету, головою якого він є.

Тоді Зеленський заявив про те, що знав Завітневича ще до того, як він одружився з однокласницею президента. За словами глави держави, саму однокласницю не бачив дуже давно, тому що вона поїхала з Кривого Рогу.

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