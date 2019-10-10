У короткостроковій перспективі відкриття ринку землі не дасть зростання ВВП, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Соколов

Про це він сказав під час земельних дебатів "Яким шляхом піде Україна", передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Соколов зазначив, що вважає помилковим твердження про те, що відкриття ринку землі допоможе зростанню ВВП.

"Аграрії вже сьогодні витягають всі гроші, відволікають їх від інвестицій, тому що потрібно буде купувати землю. І не важливо - дадуть їм кредит під 10 чи 5 відсотків... Тому перше, що ми маємо зрозуміти - в короткостроковій перспективі ніякого зростання ВВП не буде. Буде навпаки, тому що наш аграрний сектор досі розвивається за рахунок власних грошей. І ми найближчим часом отримаємо зменшення інвестицій і аграрного виробництва", - зазначив Соколов.

Він вважає, що на старті ринку землі потрібно зробити так, щоб з ринку "не пішли і не втратили землекористування ті господарства, які мають найбільшу додану вартість".

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