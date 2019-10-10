Мером Одеси бачу Андросова, - Зеленський

Про це він заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені дуже подобається Андросов. Але він не хоче в політику. Він нормальний, чесний, інтелектуальний. Він обличчя Одеси і сам з Одеси", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, кого він хотів би бачити мером Одеси.
За його словами, мер такого "непростого" міста, як Одеса має бути шанованою людиною.
"Обличчям такого міста має бути той, кого поважають. Тому я сказав чесно про Андросова. Нехай люди зараз ходять Одесою і кажуть: "Іди в мери, президент тебе підтримує". Упевнений, що люди також підтримають", - підсумував Зеленський.
Олександр Андросов - корінний одесит, український телеведучий, продюсер, ведучий програми "Що? Де? Коли?" на низці українських телеканалів. Є засновником і одним із керівників компаній у сфері теле-, радіомовлення "Афіна+", "Студія Гра-Україна", "Гра-Україна" і в сфері торгівлі "Магмас". Також Андросов є одним із засновників інтелектуального клубу "Ерудит" ім. В. Я. Мороховського.