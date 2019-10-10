Мером Одеси бачу Андросова, - Зеленський

Про це він заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені дуже подобається Андросов. Але він не хоче в політику. Він нормальний, чесний, інтелектуальний. Він обличчя Одеси і сам з Одеси", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, кого він хотів би бачити мером Одеси.

За його словами, мер такого "непростого" міста, як Одеса має бути шанованою людиною.

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"Обличчям такого міста має бути той, кого поважають. Тому я сказав чесно про Андросова. Нехай люди зараз ходять Одесою і кажуть: "Іди в мери, президент тебе підтримує". Упевнений, що люди також підтримають", - підсумував Зеленський.

Олександр Андросов - корінний одесит, український телеведучий, продюсер, ведучий програми "Що? Де? Коли?" на низці українських телеканалів. Є засновником і одним із керівників компаній у сфері теле-, радіомовлення "Афіна+", "Студія Гра-Україна", "Гра-Україна" і в сфері торгівлі "Магмас". Також Андросов є одним із засновників інтелектуального клубу "Ерудит" ім. В. Я. Мороховського.