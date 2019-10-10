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10.10.19 18:38

Найбільший страх, що нашою державою володітимуть іноземці і диктуватимуть нам умови, як жити, - член правління ВАР Голуб

Член правління Всеукраїнської аграрної ради Руслан Голуб побоюється, що відкриття ринку землі дозволить володіти українськими територіями іноземцям.

Найбільший страх, що нашою державою володітимуть іноземці і диктуватимуть нам умови, як жити, - член правління ВАР Голуб

Про це він сказав під час земельних дебатів "Яким шляхом піде Україна", передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Давайте, якщо ми говоримо про популяризацію середнього класу, щоб їх було там не мільйони, а десятки тисяч, щоб були фермерами і могли цим займатися на своїй землі. Зрозуміло, що там, де будуть фермери, там буде село, традиції. Держава - це мова, традиції. А сьогодні 70% країни - це землі сільськогосподарського призначення. Тому найбільший для мене страх, і чому я говорю, і чому ми дискутуємо, це коли нашою державою володітимуть люди не нашої національності і диктуватимуть нам умови і правила, як нам жити", - сказав Голуб.

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