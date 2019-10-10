Зеленський встановив світовий рекорд з тривалості спілкування з пресою, - Національний реєстр рекордів

Про це заявив представник Національного реєстру рекордів, поява якого на хвилину перервала спілкування президента з пресою, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніщо не віщувало такого дійства до того моменту, як о 5 годині колеги-журналісти не попередили нас про те, що можливе світове досягнення. Ми дуже швидко провели експертизу. Я не поголений, що підтверджує те, що ми не готувалися", - сказав представник Національного реєстру рекордів.

"Уже зараз пресконференція триває понад 8 годин. І рекорд, не буду говорити чий, перевищено як мінімум на 45 хвилин. І, судячи з того, що я чув, вам ще доведеться години до 9-10, напевно, працювати" , - додав він.

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"Ви ж знаєте, як я не люблю нагороди. Але спасибі вам", - відповів Зеленський, приймаючи свідоцтво про встановлення рекорду.

До нинішнього дня однією з найтриваліших в історії вважалася прес-конференція президента Білорусі Олександра Лукашенка. У лютому 2017 року він відповідав на запитання півсотні журналістів упродовж 7 годин 21 хвилини. Найдовша пресконференція президента РФ Володимира Путіна тривала 4 години 40 хвилин. У США рекорд належить конгресвумен від Юти Енід Уолхолтц, яка в 1995 році спілкувалася з пресою понад 4,5 годин.