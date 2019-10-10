Це навіть не бюджет виживання, це бюджет знищення, - Дейнеко про бюджет Держприкордонслужби на 2020 рік

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Кошти, які планується виділити на цей рік для відомства - 10,880 млрд грн - явно недостатнє фінансування. Я просив, я благав, я кричав. Але на даний момент ситуація поки не вирішена. Сьогодні, 10 жовтня, відбудеться засідання РНБО з приводу розподілу бюджету наступного року. Якщо він буде залишений на рівні цього року — це катастрофа. Це навіть не бюджет виживання, це бюджет знищення фактично", - наголосив Дейнеко.

За його словами, у відомстві обрахували мінімальну потребу, і вона складає 16 млрд 153 млн. "Якщо буде менше, це буде катастрофа. Я втрачу підготовлених людей, які підуть зі служби", - сказав Голова Держприкордонслужби.

Він додав, що військовослужбовці ДПСУ отримують найменше грошове забезпечення серед усіх силовиків. Прикордонник, який несе службу на першій лінії, отримує на 7 тисяч менше, ніж його колега зі Збройних сил, що перебуває у сусідньому окопі, уточнив Сергій Дейнеко. (Доплата за першу лінію у ЗС - 17 тисяч, а у прикордонників - 10 тисяч.) Дейнеко додав, що на другій лінії різниця становить 2 тисячі. Також він пояснив, що багато професіоналів іде зі служби через те, що прикордонник, який прийшов на контракт, отримує 9 500 гривень.

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