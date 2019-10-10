Зеленський: Портнов не має жодного стосунку до Офісу президента і нашої влади

"Пан Портнов не має жодного стосунку до Офісу і нашої влади. Що він робить, як він живе і які у нього справи... я справді не знаю", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в рамках пресмарафону в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що не має інформації про наявність якихось кримінальних проваджень, відкритих в Україні щодо Портнова.

"Чи фігурує він в якихось кримінальних справах чи він у розшуку? Я запитав. Мені сказали: напевно, ні. Ні, тому він - вільна людина, він громадянин України", - додав Зеленський.

Глава держави зазначив, що не пов'язує повернення Портнова в Україну зі своєю перемогою на виборах президента.

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"Чи пов'язано це з моєю перемогою? Упевнений, що ні. Чи збіг це? Не знаю", - сказав Зеленський.

Він також додав, що не стежить за постами Портнова в соціальних мережах і за його зверненнями до Державного бюро розслідувань.