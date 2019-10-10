"Укрзалізниця" має намір скоротити 120 тисяч осіб без відома Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав Українським Новинам у перерві між пресмарафоном.

"Я не знаю про те, що будуть скорочувати 120 тис. осіб. Я не знаю про це. Давайте перевіримо дані", - сказав він.

Після цього Зеленський пішов на продовження прес-марафону.

Після заяви Криклія, про те, що УЗ буде розділена на 3 компанії, Кравцов провів зустріч з профспілками залізниці. На зустрічі він заявив про те, що у зв'язку з цією реорганізацією протягом 2020 року буде скорочено 120 тис. працівників залізниці.

Як повідомляли Українські Новини, голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Кравцов заявляє, що підвищення тарифів на електроенергію позначиться на тарифах на залізничні перевезення в 2020 році.

Також державна регуляторна служба України пропонує створити експертну робочу групу, щоб встановити економічно обґрунтований тариф на вантажні перевезення АТ "Укрзалізниця". Проти підвищення тарифів також виступила Європейська Бізнес Асоціація виступила проти підвищення тарифів. Тим часом за економічну безпеку "Укрзалізниці" буде відповідати Олег Назарук.

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