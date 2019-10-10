Міжнародні тютюнові компанії і дистриб'ютор ТЕДІС Україна оскаржать рішення АМКУ в суді

"10 жовтня 2019 року Антимонопольний комітет прийняв рішення визнати компанію винною у порушенні антимонопольного законодавства. "Тедіс Україна" заперечує звинувачення зі сторони АМКУ, щодо порушення законодавства про захист економічної̈ конкуренції̈ у вигляді антиконкурентних узгоджених дій", - повідомила пресслужба компанії.

В "Тедіс Україна" вважають, що рішення Антимонопольного комітету прийнято з порушенням вимог чинного законодавства, без наявної доказової бази та з надуманих підстав.

"Компанія працювала і продовжує працювати виключно в межах законодавчого поля. "Тедіс Україна" не згодна з рішенням АМКУ і буде оскаржувати його згідно з чинним законодавством", - зауважують в компанії.

У свою чергу в компанії-виробнику "JTI Україна" вказали, що очікують від АМКУ тексту рішення і висловили готовність відстоювати свою позицію в суді.

"Ми не згодні з рішенням і будемо оскаржувати його в суді. "JTI Україна" завжди веде і буде вести свою діяльність у повній відповідності до законодавства України", - зазначили в пресслужбі компанії.

В "Бритіш Американ Тобакко" також вбачають вагомі підстави для оскарження рішення АМКУ.

"Ми розчаровані рішенням, яке прийняв Антимонопольний комітет України. "Бритіш Американ Тобакко" працює в Україні понад 25 років, і впродовж усього цього часу діяла в повній відповідності до законодавства України. Тому "ВАТ Україна" не згодна з цим рішенням і вважає, що існують вагомі підстави для його оскарження. Ми розглянемо деталі рішення і плануємо оскаржити рішення в передбачені законодавством України терміни і спосіб", - заявили в компанії.

Компанія Imperial Tobacco в Україні також не згодна з рішенням АМКУ і вважає його таким, що суперечить здоровому глузду та законодавству країни. У компанії зазначають, що впродовж 2008-2010 рр. АМКУ надавав дозволи на концентрацію ТОВ "Тедіс Україна" і відповідне придбання ключових компаній-дистриб'юторів, які існували в той час на ринку. Дані дозволу на концентрацію, на думку Imperial Tobacco, були чітким меседжем про повну відповідність процесу створення основного дистриб'ютора на ринку нормам антимонопольного законодавства України.

"Фактично АМКУ власноруч створив ситуацію, в якій пізніше звинуватив міжнародні компанії-виробники, в т.ч. Imperial Tobacco в Україні", - зауважили в компанії.

"Ми будемо звертатися до судових інстанцій з позовом про наш захист і скасування рішення АМКУ, як такого, яке було прийнято без будь-яких юридичних підстав і не відповідає реальній ситуації на ринку", - заявили в Imperial Tobacco.

У свою чергу Філіп Морріс Україна ще чекає текст рішення АМКУ, однак переконана, що звинувачення комітету є безпідставними.

"Компанія "Філіп Морріс Україна" працює виключно в рамках закону. Ми впевнені в своїй правоті і будемо захищати свої інтереси та ділову репутацію тими правовими способами, які нам надає закон", - вказали в пресслужбі тютюнової компанії.

Як повідомлялося, АМКУ наклав штраф в розмірі 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії на чотирьох виробників сигарет і дистриб'ютора "Тедіс Україна".

Відомство повідомило, що зібрані у справі докази підтверджують, що поведінка компаній було узгодженою, а результатом співпраці з єдиним і загальним для всіх виробників дистриб'ютором на ринку первинного продажу сигарет стало створення і підтримання штучних бар'єрів, які перешкоджали виходу на ринок інших суб'єктів господарювання