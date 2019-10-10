У команді мені потрібні потужні професіонали, у мене їх не так багато, - Зеленський про Богдана

Про це глава держави заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені потрібні професійні люди, які не порушують українське законодавство і міжнародне законодавство. Мені потрібні ці потужні люди. У мене не так багато таких людей. Зараз - дуже складний період у моїй команді", - пояснив Зеленський.

Президент вважає, що самому Богдану зараз нелегко через те, що його імідж пов'язаний з Коломойським.

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"На нього йде вплив, починаючи з пана Коломойського, що він там, він з ним, він вирішує якісь його проблеми... Деталей у нас із вами немає. І більш того - доказів жодних немає. ... Так, він був його адвокатом. Це попереднє життя. Зараз він працює на державу", - сказав Зеленський.

"Ми сьогодні говорили про Богдана, ми обговорили суперечки і розмови про Юлю Мендель, ще говорили про пана Рябошапку. Ми ще будемо багато з вами говорити про мою команду. Але це моя команда. І якщо вони не порушують закон, і вони професіонали, вони мають працювати на державу. Вони не заробляють жодних грошей, хоча до цього у своїх професіях вони заробляли великі гроші. Ви ж знаєте, пан Богдан - не бідна людина, багата людина. Але зараз - нуль. Зараз - тільки професія", - додав президент.

На запитання про те, чи звільнить він Богдана, якщо журналісти доведуть, що той порушує закон, Зеленський відповів так: "Якщо порушує? Доведіть, доведіть. Так, він звільниться, якщо порушує закон. Давайте".