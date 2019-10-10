Зеленський зустрічався з Хорошковським тет-а-тет на Банковій

Про це Зеленський сказав під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"З паном Хорошковським я справді зустрічався на Банковій. Я цього не приховую. Я не пам'ятаю, чому не було фотозвіту. Але ми вже знаємо, як суспільство реагує - був Коломойський, був фотозвіт", - сказав Зеленський.

"До нього було одне дуже серйозне питання, і ми це питання обговорювали тет-а-тет", - додав Зеленський. Він сказав, що поки не може розкрити зміст цієї зустрічі. "З часом ви будете знати, з приводу чого була ця зустріч, коли ми побачимо її результати. Ця зустріч не про якісь посади, не про якісь тіньові домовленості", - сказав президент.

Він запевнив, що "жодної посади не може бути" для Хорошковського.

Читайте також: Хорошковський отримав кабінет в офісі президента, - джерело

"Це не стосується жодних міжнародних відносин", - додав президент.

Нагадаємо, Валерій Хорошковський - український політик, бізнесмен, колишній власник телеканалу "Інтер". Обіймав посади міністра економіки в уряді Януковича і міністра фінансів в уряді Азарова, очолював Державну митну службу за президентства Ющенка. Під час президентства Януковича очолював СБУ.

Хорошковський залишив Україну наприкінці 2012 року. У 2014 році Хорошковський намагався повернутися в політику. Він балотувався другим номером за списком "Сильної України" Сергія Тігіпка до Верховної Ради.

Про його повернення в Україну ЗМІ повідомили в травні 2019 року.