1 український воїн загинув, від початку доби зафіксовано 13 ворожих обстрілів, в т.ч. із застосуванням мінометів і БМП, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 11 обстрілів:

двічі неподалік Новотроїцького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Пищевика - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

6 разів поблизу Водяного - з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, снайперської і стрілецької зброї;

неподалік Новоселівки Другої - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Авдіївки - з міномета калібру 120 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 2 обстріли:

неподалік Кримського - з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Хутора Вільний - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Упродовж цієї доби під час ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.

9 жовтня, озброєні формування РФ і її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в порушення мінських угод противник спеціально обстріляв ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм. Всього від початку тижня на цій ділянці вже сталося 3 випадки порушення режиму "Тиша".

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік Красногорівки, Пісків, Лебединського, Водяного, Пищевика, Новотроїцького, Миколаївки, Павлополя, Новогнатівки, Новолуганського, Золотого, Гладосового, Майорського, Кримського, Авдіївки, Новозванівки.

За минулу добу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення.

Вчора службовці Національної поліції і військовослужбовці Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрили 4 крадіжки, 3 шахрайства, 3 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю і 11 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 19 636 осіб і 2 309 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 19 616 осіб і 2 329 транспортних засобів. В пропуску через лінію розмежування було відмовлено 34 особам.