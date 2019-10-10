Зеленський про ідеологію: не потрібні теми, які розколюють суспільство

Про це він сказав журналістам під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Моя ідеологія дуже проста - закінчити війну, підняти економіку, повернути сюди людей", - пояснив Зеленський.
Він зазначив, що вважає за необхідне реагувати на всі законопроєкти та ініціативи, які розколюють країну.
"Ви пам'ятаєте, що "Донбас" почався з мовного питання. Навіщо ми зараз в країні, яку хочемо об'єднати, порушуємо це питання? За цим столом, за яким, образно кажучи, не мають що їсти, поруч стоять люди, що їдуть з країни, йде війна і люди, які розмовляють різними мовами сидять в окопах. Навіщо ми порушуємо це питання?" - запитав він.
Зеленський навів приклад нещодавнього запитання на пресмарафоні про легалізацію марихуани, що також зараз, на його думку, не є визначальним для суспільства.