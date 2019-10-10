Після розведення сил на Донбасі має відбутися виведення іноземних військ і роззброєння, - Україна в ОБСЄ

Про це повідомив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після розведення сил має слідувати виконання інших безпекових положень Мінських домовленостей, а саме – виведення іноземних збройних формувань та найманців, роззброєння всіх незаконних груп, а також відновлення урядом України контролю над кордоном", - заявив він.

Дипломат зазначив, що домовленість про розведення сил 7 жовтня у Петрівському та Золотому не була виконана через здійснені напередодні обстріли з боку російських збройних формувань. З огляду на це порушення з російського боку, початок відведення був перенесений на 7 днів, протягом яких на цих ділянках має зберігатися тиша.

Цимбалюк підкреслив, що передусім на Донбасі потрібно забезпечити безпеку, що є передумовою для створення необхідного середовища для початку виборчого процесу та проведення місцевих виборів на території ОРДЛО відповідно до українського законодавства та стандартів ОБСЄ.

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