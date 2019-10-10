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10.10.19 23:35

У будинок депутата міськради Рівного кинули бойову гранату, - Нацполіція. ФОТО

10 жовтня, близько 14 години надійшло повідомлення 45-річного рівнянина, що його дружина виявила пошкодженою покрівлю будинку на вулиці Костромська обласного центру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Рівненського відділу поліції разом із керівництвом, працівники вибухотехнічного відділу і кінологи ГУНП.

Як пояснив господар поліцейським, що близько третьої ночі він почув підозрілий звук, втім цьому не надав значення, оскільки вирішив, що це могла бути петарда.

Під час огляду фахівці-вибухотехніки встановили, що на даху будинку депутата міської ради вибухнула граната "РГД-5". У результаті вибуху пошкоджено металеву покрівлю даху.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Поліцейські встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до злочину".

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У будинок депутата міськради Рівного кинули бойову гранату, - Нацполіція 01
У будинок депутата міськради Рівного кинули бойову гранату, - Нацполіція 02

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